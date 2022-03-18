У війні з Україною - винен не лише путін. Більш як 70 відсотків росіян - підтримують те, що відбувається. І це - свіжі дані соцопитувань у федерації. Саме так радник голови офісу президента Михайло Подоляк - відповів німецькому канцлеру Олафу Шольцу. Який намагався - всю відповідальність покласти на путіна. І тим самими - "пом'якшити" - і провину за війну всіх без винятку росіян, і пом'якшити - власну нерішучість.

Бо Німеччина ніяк не зважиться на різку дипломатію щодо агресора. Тамтешні політики щодня обіцяють - відмовитися від російського газу, однак як і коли - не говорять. Як і не поясняють - чому Німеччина стала настільки енергозалежною від Росії...