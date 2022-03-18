Громадяни масово бойкотують все, пов'язане з росією, в Америці [ Редактировать ]
Санкції, які проти росії може запровадити... кожен! В Америці - бізнеси та фірми, які мають у своїй назві хоч щось, пов'язане з Росією, покупці та клієнти - почали масово... бойкотувати! Побачивши у новинах страшні наслідки обстрілів в Україні, навіть постійні відвідувачі вирішили ігнорувати ресторани, крамниці й сервіси, в назві яких є слова "руський" чи "російський". Власникам навіть запевнення - що "ми, мовляв, проти цієї війни", - не допомагають.
Дмитро Анопченко розкаже ці історії, які краще за тисячі слів свідчать про настрої - американців.
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