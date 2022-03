Экс-президенты США Билл Клинтон и Джордж Буш-младший посетили в Чикаго украинскую церковь святых Владимира и Ольги, чтобы продемонстрировать солидарность с народом Украины перед лицом российской агрессии.

На видео, которое оба бывших президента США выложили в сеть, видно, что они направились в храм с букетами ярко-желтых подсолнечников. Их пиджаки украшают желто-голубые ленты.

"Америка едина с народом Украины в его борьбе за свободу и против угнетения", - прокомментировал видео Билл Клинтон.

America stands united with the people of Ukraine in their fight for freedom and against oppression. pic.twitter.com/O7INc9S1tq