Билл Клинтон и Джордж Буш-младший посетили украинскую церковь в Чикаго (видео) [ Редактировать ]
Экс-президенты США Билл Клинтон и Джордж Буш-младший посетили в Чикаго украинскую церковь святых Владимира и Ольги, чтобы продемонстрировать солидарность с народом Украины перед лицом российской агрессии.
На видео, которое оба бывших президента США выложили в сеть, видно, что они направились в храм с букетами ярко-желтых подсолнечников. Их пиджаки украшают желто-голубые ленты.
"Америка едина с народом Украины в его борьбе за свободу и против угнетения", - прокомментировал видео Билл Клинтон.
America stands united with the people of Ukraine in their fight for freedom and against oppression. pic.twitter.com/O7INc9S1tq— Bill Clinton (@BillClinton) March 18, 2022
"Америка солидарна с народом Украины, который борется за свою свободу и свое будущее", - так подписан ролик в Twitter президентского центра Джорджа Буша.
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