Железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет. Об этом в эфире "Настоящего времени" заявил глава правления Украинской железной дороги Александр Камышин.

Он сказал спасибо честным белорусским железнодорожникам, отказавшись раскрыть подробности.