Железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет [ Редактировать ]
Фото: социальные сети
Железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет. Об этом в эфире "Настоящего времени" заявил глава правления Украинской железной дороги Александр Камышин.
Он сказал спасибо честным белорусским железнодорожникам, отказавшись раскрыть подробности.
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