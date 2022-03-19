Резервы Нацбанка Украины сейчас выше, чем до войны, благодаря финансовой помощи ЕС, Международного валютного фонда и Всемирного банка. Об этом в интервью Forbes сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

По его словам, Украина уже получила $1,4 млрд от Международного Валютного Фонда, 300 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС, $311 млн от Всемирного банка.

Мы тратим их на продажу валюты банкам для обеспечения потребностей критического импорта. В общем, средств, которые мы уже аккумулировали, хватит на поддержание нормального функционирования страны на ближайшие месяцы.

Он также отметил, что из-за войны 30% украинских предприятий полностью остановили свою деятельность, а 45% - сократили производство. То есть, экономика просела несколько меньше, чем на 50%.