"Резервы Нацбанка выше, чем до войны" - замглавы НБУ [ Редактировать ]
Резервы Нацбанка Украины сейчас выше, чем до войны, благодаря финансовой помощи ЕС, Международного валютного фонда и Всемирного банка. Об этом в интервью Forbes сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
По его словам, Украина уже получила $1,4 млрд от Международного Валютного Фонда, 300 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС, $311 млн от Всемирного банка.
Мы тратим их на продажу валюты банкам для обеспечения потребностей критического импорта. В общем, средств, которые мы уже аккумулировали, хватит на поддержание нормального функционирования страны на ближайшие месяцы.
Он также отметил, что из-за войны 30% украинских предприятий полностью остановили свою деятельность, а 45% - сократили производство. То есть, экономика просела несколько меньше, чем на 50%.
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