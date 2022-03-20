Україна спостерігала за переговорами президента США та голови КНР: які плани у Пекіна [ Редактировать ]
Переговори Сходу та Заходу. Напередодні увесть світ, та в першу чергу Україна спостерігала за переговорами президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна.
Головною темою розмови стала війна Росії проти України. Зокрема можлива поміч Пекіна Москві, яка несе катастрофічні втрати на нашій землі. Інформація про те, що РФ звернулася до Китаю про військову допомогу з'явилася у ЗМІ на початку тижня. Відтоді і китайські, і російські чиновники цю інформацію спростували.
Але для міжнародної спільноти питання лишилося відкритим: чи дійсно Китай триматиметься осторонь війни, а найголовніше - осторонь Росії? І чи здатен Пекін надавати Москві допомогу в обхід Заходу? Про це і не тільки далі розкажуть наші кореспонденти.
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