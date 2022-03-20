Чеченці допомагають українцям боротися з росією: чому представники чеченського народу вважають цю війну своєю [ Редактировать ]
В Україні формується ще один батальйон з чеченців, що разом з нашими вояками боронитимуть українську державу.
З 2014-го у складі добровольчих добробатів разом з ЗСУ воюють два підрозділи - імені Джохара Дудаєва та Шейха Мансура.
Чому представники чеченського народу вважають цю війну своєю? Розпитала Ольга Жидецька.
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Вони не очікували такого початку війни та такого ефективного опору з боку української армії.
Водночас у британській розвідці заявили: російські війська в Україні використовують, зокрема, таку ж тактику, як і під час війни в Сирії.
Чому Росії не місце в міжнародних інституціях цивілізованих країн? Відповідь очевидна: бо ця країна поводиться як терорист і варвар.
Коли зійде сонце України ляже російська імперія. Ці слова Джохар Дудаєв, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія, виголосив ще у 1994 році.
Персонал працює без ротації від початку війни.