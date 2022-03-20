З 2014-го у складі добровольчих добробатів разом з ЗСУ воюють два підрозділи

В Україні формується ще один батальйон з чеченців, що разом з нашими вояками боронитимуть українську державу.

З 2014-го у складі добровольчих добробатів разом з ЗСУ воюють два підрозділи - імені Джохара Дудаєва та Шейха Мансура.

Чому представники чеченського народу вважають цю війну своєю? Розпитала Ольга Жидецька.