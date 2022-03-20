Гідний приклад для армій світу. В Ізраїлі військові експерти та командування Збройних сил уважно стежать за перебігом бойових дій в Україні. Фахівці приголомшені.

Вони не очікували такого початку війни та такого ефективного опору з боку української армії. Тепер її досвід вивчатиме армія оборони Ізраїлю. Більше вражень ізраїльських військових - далі в сюжеті.