Ізраїльські військові уважно стежать за бойовими діями в Україні: вивчатимуть досвід української армії [ Редактировать ]
Гідний приклад для армій світу. В Ізраїлі військові експерти та командування Збройних сил уважно стежать за перебігом бойових дій в Україні. Фахівці приголомшені.
Вони не очікували такого початку війни та такого ефективного опору з боку української армії. Тепер її досвід вивчатиме армія оборони Ізраїлю. Більше вражень ізраїльських військових - далі в сюжеті.
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