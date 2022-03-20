"Укрзализныця" со следующей недели возвращает платный проезд поездами. Об этом сообщил глава компании Александр Камышин.

Платными снова станут поезда в направлениях с запада в центр, на восток и на юг, а также за границу. При этом эвакуационные поезда и электрички останутся бесплатными.