Поезда со следующей недели снова станут платными [ Редактировать ]
"Укрзализныця" со следующей недели возвращает платный проезд поездами. Об этом сообщил глава компании Александр Камышин.
Платными снова станут поезда в направлениях с запада в центр, на восток и на юг, а также за границу. При этом эвакуационные поезда и электрички останутся бесплатными.
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