Под Киевом оккупанты готовятся форсировать реку Ирпень - ОВА [ Редактировать ]
В Киевской области российские оккупанты в ближайшее время могут предпринять попытку форсировать реку Ирпень. Об этом предупреждает Киевская областная военная администрация.
Основной задачей врага остается окружение/захват столицы Украины по северному и северо-западному направлениям.
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