ВСУ разгромили КамАЗы оккупантов с боеприпасами и едой [ Редактировать ]
В Черниговской области ВСУ уничтожили два вражеских грузовика, лишив оккупантов еды и боеприпасов. Об этом сообщает оперативное командование "Север".
Не доедут до оккупанта боеприпасы и провиант. Два КамАЗа - минус. Силы сопротивления Черниговской области работают.
Военные также показали фото уничтоженных машин.
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