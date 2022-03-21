У Тель-Авіві пройшов багатотисячний мітинг на підтримку України. Люди зібралися на площі висловити солідарність з українським народом та вимагати від уряду ширшої підтримки.

Просто під час демонстрації відбулася трансляція виступу президента Володимира Зеленського перед членами ізраїльського парламенту. Подробиці - далі у сюжеті.