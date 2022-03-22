Мэр Борисполя призвал жителей покинуть город [ Редактировать ]
Мэр Борисполя Киевской области Владимир Борисенко обратился к гражданскому населению с просьбой уехать, чтобы облегчить работу Вооруженным силам Украины.
У нас ежедневно или почти ежедневно происходит отправка людей в западную часть Украины... Этоо касается и тех лиц, которые прибывают к нам с эвакуированных территорий - мы будем отправлять вас в условную безопасность и дальше, чтобы вы не оставались здесь.
Как показывает практика тех городов, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать Вооруженным силам...
...Бои идут уже вокруг (города - ред.), поэтому я обращаюсь к гражданскому населению... по возможности уехать из города.
Мэр Борисполя сообщил о введении усиленного комендантского часа на полтора суток, которое закончится в 7:00 23 марта.
Борисполь находится в 37 км от Киева, в городе расположен крупнейший аэропорт Украины.
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