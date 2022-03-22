Российские оккупанты после недельного плена отпустили главу Ахтырского райсовета Сергея Киричка. Об этом сообщает председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, сейчас Киричко продолжает проукраинскую деятельность.

В частности, с первых часов после плена он сразу вернулся к работе и круглосуточно помогает жителям Ахтырского района.