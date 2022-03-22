Председателя Ахтырского райсовета освободили после недельного плена [ Редактировать ]
Российские оккупанты после недельного плена отпустили главу Ахтырского райсовета Сергея Киричка. Об этом сообщает председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
По ее словам, сейчас Киричко продолжает проукраинскую деятельность.
В частности, с первых часов после плена он сразу вернулся к работе и круглосуточно помогает жителям Ахтырского района.
Несмотря ни на какие обстоятельства, мы остаемся на месте и работаем. Рад освобождению. Спасибо всем причастным! Мы продолжаем работать на победу нашей родной Сумской области! Все будет Украина!
по теме
Во вторник, 22 марта, возле Мариуполя боевики "ДНР" захватили колонну автобусов, которые согласованным гуманитарным коридором должны были эвакуировать людей
В понеділок, 21 березня в місті Тростянець Сумської області почалися бойові дії, які тривають і на цей час
Соединенные Штаты Америки имеют четкие доказательства того, что российские военные намеренно открывали огонь по гражданской инфраструктуре Украины
17 марта оккупант убил невооруженного мужчину на глазах у его сына
На саммите НАТО страны-члены планируют обсудить вопросы реагирования на возможное применение россией химического, биологического, ядерного и кибероружия