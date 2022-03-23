Министр обороны россии сергей шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта. Об этом сообщают журналисты российских изданий "Медиазона" и "Агентство".

Это при том, что обычно он очень активен в СМИ и появлялся в новостях почти каждый день. С его приходом в Минобороны резко вырос штат пресс-службы, и ведомство стало уделять большое внимание своему публичному образу.

11 марта датирована последняя новость в профиле шойгу на сайте Минобороны РФ. 18 марта шойгу упоминается в сообщении на сайте Кремля, в котором говорится, что президент владимир путин обсудил с постоянными членами Совбеза "ход спецоперации в Украине". Согласно сообщению, на заседании присутствовал шойгу. Видео и фотографии с совещания не публиковалось.

В тот же день на Первом канале вышел сюжет о том, как шойгу вручает награды. В сюжете говорилось, что событие произошло "сегодня", однако картинка в сюжете совпала с видео, опубликованным на сайте Минобороны 11 марта.

В окружении шойгу поговаривают, что он нездоров - имеет проблемы с сердцем.

Журналисты выяснили, что исчез не только Шойгу. После 11 марта в новостях не появлялся и глава генштаба россии Валерий Герасимов.

Напомним, что по данным украинской разведки, в россии из политических тяжеловесов за войну с Украиной выступают только путин и шойгу.