Свыше 100 переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin оказались в распоряжении радикального движения "Талибан" после ухода США из Афганистана. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире YouTube-канала пропагандиста Владимира Соловьева.

Если... говорят, что в Украину поставлены из Соединенных Штатов "джавелины", я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а просто перешло в руки.

Читайте также Наркоторговля ни при чем: раскрыты источники доходов талибов

По словам Шойгу, в Москве считают, что наркотики и большое количество оружия представляют основные угрозы и риски в Афганистане. В частности, речь идет о переносном высокоточном оружии - переносных зенитных ракетных комплексов и противотанковых управляемых ракет.

Владимир Соловьев спросил у главы Минобороны России, считает ли он, что талибы вооружены лучше, чем украинская армия.

Если говорить на тысячу военнослужащих, наверное, так можно говорить.

Ранее бывший резервист военно-морских сил США, член Палаты представителей американского Конгресса Джим Бэнкс заявил The Independent, что у талибов могла оказаться военная техника на сумму $85 млрд. По его словам, сейчас у талибов больше вертолетов Black Hawk, чем у 85% стран мира. При этом в Афганистане остались 75 тыс. машин, свыше 200 самолетов и вертолетов, а также 600 тыс. единиц стрелкового оружия.

Читайте также Путин впервые прокомментировал приход "Талибана" к власти в Афганистане

Хотя ракетные комплексы Javelin поступили в Украину еще в 2018 году, лишь 23 сентября 2020 года состоялись их первые испытания.

ПТРК Javelin предназначен для поражения бронетехники, наземных укреплений, а также летательных объектов на низкой высоте и скорости - вертолетов или беспилотников. Современные модели Javelin могут поражать цели на расстоянии до 4,5 км. По состоянию на 2017 год стоимость одного комплекса, в комплекте с 6 ракетами, составляет от $600 тыс. для США и союзников.

Хотя ракетные комплексы Javelin поступили в Украину еще в 2018 году, лишь 23 сентября 2020 года состоялись их первые испытания, которые завершились конфузом.