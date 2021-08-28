Сергей Шойгу заявил, что талибы вооружены лучше, чем украинская армия [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Свыше 100 переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin оказались в распоряжении радикального движения "Талибан" после ухода США из Афганистана. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире YouTube-канала пропагандиста Владимира Соловьева.
Если... говорят, что в Украину поставлены из Соединенных Штатов "джавелины", я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а просто перешло в руки.
По словам Шойгу, в Москве считают, что наркотики и большое количество оружия представляют основные угрозы и риски в Афганистане. В частности, речь идет о переносном высокоточном оружии - переносных зенитных ракетных комплексов и противотанковых управляемых ракет.
Владимир Соловьев спросил у главы Минобороны России, считает ли он, что талибы вооружены лучше, чем украинская армия.
Если говорить на тысячу военнослужащих, наверное, так можно говорить.
Ранее бывший резервист военно-морских сил США, член Палаты представителей американского Конгресса Джим Бэнкс заявил The Independent, что у талибов могла оказаться военная техника на сумму $85 млрд. По его словам, сейчас у талибов больше вертолетов Black Hawk, чем у 85% стран мира. При этом в Афганистане остались 75 тыс. машин, свыше 200 самолетов и вертолетов, а также 600 тыс. единиц стрелкового оружия.
Хотя ракетные комплексы Javelin поступили в Украину еще в 2018 году, лишь 23 сентября 2020 года состоялись их первые испытания.
ПТРК Javelin предназначен для поражения бронетехники, наземных укреплений, а также летательных объектов на низкой высоте и скорости - вертолетов или беспилотников. Современные модели Javelin могут поражать цели на расстоянии до 4,5 км. По состоянию на 2017 год стоимость одного комплекса, в комплекте с 6 ракетами, составляет от $600 тыс. для США и союзников.
Хотя ракетные комплексы Javelin поступили в Украину еще в 2018 году, лишь 23 сентября 2020 года состоялись их первые испытания, которые завершились конфузом.
по теме
В Пентагоне заявили, что ВС США начали покидать аэропорт Кабула. По данным агентства Reuters, сейчас там остаются менее 4 тыс. американских военнослужащих.
По словам 43-летнего актера, он, в отличие от "большого количества российских граждан", стал интересоваться историей и получать информацию о происходящем в мире не только из телевизора
Правоохранители арестовали местного жителя-злоумышленника
Вони щойно повернулися із зони бойових дій. І тепер елітні стрільці вдосконалюють свою майстерність на полігоні поблизу кордону з окупованим Кримом.
В четверг, 26 августа, в пресс-службе ТКГ заявили, что Россия в очередной раз попыталась перевести осужденную в Украине за терроризм жительницу ДНР