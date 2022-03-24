Байден прибыл в Брюссель для встречи с лидерами НАТО [ Редактировать ]
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Президент США Джо Байден прибыл в среду, 23 марта, в Брюссель на серию экстренных встреч на высшем уровне, посвященных вторжению россии в Украину.
Самолет, на котором был Байден, приземлился в аэропорту Брюсселя в 21:03 по местному времени после примерно семичасового перелета из Вашингтона.
Ожидается, что премьер-министр Бельгии встретит Байдена в аэропорту. Начиная с четверга, 24 марта, Байден начнет интенсивные переговоры с НАТО, G7 и Европейским союзом.
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