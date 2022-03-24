Президент США Джо Байден прибыл в среду, 23 марта, в Брюссель на серию экстренных встреч на высшем уровне, посвященных вторжению россии в Украину.

Самолет, на котором был Байден, приземлился в аэропорту Брюсселя в 21:03 по местному времени после примерно семичасового перелета из Вашингтона.

Ожидается, что премьер-министр Бельгии встретит Байдена в аэропорту. Начиная с четверга, 24 марта, Байден начнет интенсивные переговоры с НАТО, G7 и Европейским союзом.