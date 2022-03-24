Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина ведет переговоры со многими странами относительно гарантий безопасности. Об этом заявил глава МИД в интервью испанской газете El País.

Речь идет, в частности, о США, Великобритании, Германии, Франции и Турции.