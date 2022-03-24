С какими странами ведутся переговоры по гарантиям безопасности для Украины: Кулеба дал ответ [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина ведет переговоры со многими странами относительно гарантий безопасности. Об этом заявил глава МИД в интервью испанской газете El País.
Речь идет, в частности, о США, Великобритании, Германии, Франции и Турции.
Да, мы ведем переговоры с США, Британией, Германией, Францией и Турцией об их возможном участии в этой модели. Они положительно отнеслись к этой идее. Хотя это еще обсуждается, но я доволен их первоначальной реакцией. Это единственный вопрос, который мы с ними обсуждаем. Остальные - это часть переговоров между рф и Украиной.
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