Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц из России [ Редактировать ]
Санкции против России / Фото: Shutterstock
В четверг, 24 марта, Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц из России.
В их число вошли, в частности:
- глава "Сбербанка" Герман Греф,
- основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков.
Кроме того, под санкции подпали:
- "Газпромбанк",
- "Россельхозбанк",
- "Альфабанк",
- "СМП-Банк",
- РЖД,
- "Совкомфлот",
- "Русгидро".
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