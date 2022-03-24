Людей убили в очереди за гуманитаркой

В Харькове в районе улицы Академика Павлова россияне из "Ураганов" обстреляли пункт "Новой почты", возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей, еще 15 ранены, их госпитализировали в лечебные учреждения. Число жертв устанавливается.

Саперы рассказали "Суспільному", что пункт гуманитарной помощи в Харькове, возле которого стояли люди, обстреляли ракетами системы "Ураган" с кассетными элементами, несущими сотни обломков. Ракеты падали и на частные дома рядом, корреспонденты видели дым во дворах.