Российские авиакомпании предупредили власти о рисках приостановки полетов на региональных самолетах АН-24 и АН-26 из-за проблем с ремонтом турбовинтовых двигателей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Самолеты АН-24 и АН-26 используются в регионах, где сохраняются грунтовые посадочные полосы и существуют сложности с наземным транспортным сообщением.

Гендиректор авиакомпании "ИрАэро" Юрий Лапин 4 марта отправил письмо главе Минпромторга Денису Мантурову, руководителю Росавиации и полпреду президента в Сибирском федеральном округе с предупреждением о рисках прекращения полетов.

Это означает, что все воздушные суда типа Ан-24 и Ан-26, имеющиеся в авиакомпаниях России, максимум через пять-шесть месяцев остановятся.

Ранее в Ростове-на-Дону закрылся Ростовский завод гражданской авиации №412. Он перестанет ремонтировать двигатели для самолетов с 31 марта, что объяснили решением собственника группы "Агроком" Ивана Саввиди и закрытием старого гражданского аэропорта в Ростове в 2017 году. Ранее на ростовском заводе ремонтировали около 60 двигателей в год.

После этого перевозчики смогут ремонтировать нужные двигатели только на Арамильском авиационном ремонтном заводе в Свердловской области, который "просто не сможет освоить такие объемы ремонта". Кроме гражданских заказов, завод в Свердловской области выполняет оборонные проекты. По словам источников РБК, Арамильский завод уже стал сокращать объем предложений по ремонту двигателей.

В россии насчитывается 100 самолетов Ан-24/26, 87 из которых принадлежат 12 коммерческим авиакомпаниям. Самолеты используются на рейсах в десяти регионах, в том числе в Якутии, Коми, Чукотке, Камчатском и Хабаровском краях, Магаданской и Иркутской области.