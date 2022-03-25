Apple Pay прекратила поддержку российских карт "Мир" [ Редактировать ]
Система мобильных платежей Apple Pay официально заблокировала возможность привязки российских банковских карт "Мир". Об этом сообщила Национальная система платежных карт РФ( НСПК).
Компания Apple сообщила НСПК, что приостанавливает поддержку карт "Мир" в платежном сервисе Apple Pay.
24 марта стало известно, что клиенты не смогли добавить новые карты российской платежной системы "Мир". При этом добавленные ранее карты были доступны.
Работа ранее загруженных карт будет остановлена Apple в течение ближайших нескольких дней.
В начале марта Visa и Mastercard, Apple Pay и Google Pay перестали работать в России в качестве ответа на вторжение в Украину.
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