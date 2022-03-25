В Мелитополе 70 оккупантов устроили бунт и отказываются воевать [ Редактировать ]
В Мелитополе 70 российских военнослужащих устроили бунт. Они отказываются принимать участие в боевых действиях против Украины.
Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края в Facebook.
"Поступила информация о том, что 24.03.2022 в подразделении оккупационных войск РФ, дислоцирующемся в Мелитополе, 70 военнослужащих устроили бунт по исполнению приказов руководства и отказались принимать участие в боевых действиях против ВСУ", - говорится в сообщении.
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