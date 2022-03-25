"Вам не стыдно": в россии похвалили Грузию за неподдержку санкций [ Редактировать ]
Председатель комитета Совета Федерации рф Григорий Карасин выразил благодарность Грузии за неподдержку антироссийских санкций.
В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали позицию грузинских властей.
Об этом сообщает спикер МИД Олег Николенко.
"Председатель комитета Совета Федерации рф Григорий Карасин похвалил Грузию за неподдержку санкций против России и пообещал "благодарность". Тбилиси - после того что россия сделала с вами с 2008 года - вам не стыдно?"- отметил Николенко.
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