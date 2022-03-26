Землю в ближайшие дни накроют магнитные бури. Специалисты назвали даты, когда стоит быть максимально осторожными.

Трехдневная магнитная буря ожидается на Земле с 26 по 28 марта. Колебания 26 и 28 марта будут незначительными. Второй день бури будет самым активным, особенно в период с 14:00 до 17:00 27 марта.

Самыми опасными днями в следующие две недели будут 1 и 2 апреля.

Чтобы перенести бурю легко, рекомендуется придерживаться простых правил в опасные дни: