Землю накроют магнитные бури: названы даты [ Редактировать ]
Землю в ближайшие дни накроют магнитные бури. Специалисты назвали даты, когда стоит быть максимально осторожными.
Трехдневная магнитная буря ожидается на Земле с 26 по 28 марта. Колебания 26 и 28 марта будут незначительными. Второй день бури будет самым активным, особенно в период с 14:00 до 17:00 27 марта.
Самыми опасными днями в следующие две недели будут 1 и 2 апреля.
Чтобы перенести бурю легко, рекомендуется придерживаться простых правил в опасные дни:
- Откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя. Пейте больше зеленого и травяного чая.
- Принимайте контрастный душ перед сном.
- Больше времени проводите на свежем воздухе.
- Постарайтесь ложиться спать в одно и то же время. Перед сном проветривайте комнату.
- Ограничьте употребление острой, жареной и жирной пищи.
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