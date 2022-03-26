Во Львове прозвучали мощные взрывы: над городом клубы черного дыма (видео) [ Редактировать ]
Во Львове произошло несколько мощных взрывов, над городом поднимаются клубы дыма. По предварительным данным, удар нанесен по нефтебазе. В городе и области по-прежнему объявлена воздушная тревога.
Мэр Львова прокомментировал ситуацию:
Если информация об ударе по нефтебазе подтвердится, это станет как минимум третий удар по нефтебазам в стране за последние дни. Напомним, что ранее были атакованы две базы в Киевской области.
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