Во Львове произошло несколько мощных взрывов, над городом поднимаются клубы дыма. По предварительным данным, удар нанесен по нефтебазе. В городе и области по-прежнему объявлена воздушная тревога.

Мэр Львова прокомментировал ситуацию:

Если информация об ударе по нефтебазе подтвердится, это станет как минимум третий удар по нефтебазам в стране за последние дни. Напомним, что ранее были атакованы две базы в Киевской области.