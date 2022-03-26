Байден встретился в Варшаве с украинскими беженцами и назвал путина "мясником" (видео) [ Редактировать ]
Президент США Джозеф Байден встретился с украинскими беженцами в Варшаве (Польша).
После встречи с украинцами Байден ответил журналистам, что он думает о владимире путине. Президента россии он назвал "мясником".
Напомним, что ранее 26 марта американский лидер провел переговоры с министрами иностранных дел и обороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым. Байден пообещал, что США будут с Украиной "до победы".
по теме
США намерены упростить въезд в страну для граждан Украины, которые имеют родственников среди граждан США или обладателей вида на жительство. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники
Президент США Джозеф Байден в Варшаве проводит встречу с министрами иностранных дел и обороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым
Соединенные Штаты "ответят", если россия применит химическое оружие в Украине. По его словам, ответ будет зависеть от масштабов российского применения этого вида оружия. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе
Преимущество будет у тех, чьи родственники уже проживают в США, а также у детей, женщин, людей с ограниченными возможностями, журналистов, представителей ЛГБТ+ и общественных активистов
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден высказался касаемо слухов о том, что россия может прибегнуть к применению химического оружия
Президент США Джо Байден 23 марта отправляется в европейское турне. Первая остановка - Бельгия, где он встретится с союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами Европейского союза. Затем американский лидер отправится в Польшу, чтобы провести двустороннюю встречу с президентом Анджеем Дудой