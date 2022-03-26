Президент США Джозеф Байден встретился с украинскими беженцами в Варшаве (Польша).

После встречи с украинцами Байден ответил журналистам, что он думает о владимире путине. Президента россии он назвал "мясником".

Напомним, что ранее 26 марта американский лидер провел переговоры с министрами иностранных дел и обороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым. Байден пообещал, что США будут с Украиной "до победы".