Тростянец полностью освобожден от российских оккупантов [ Редактировать ]
Украинские военные полностью освободили Тростянец в Сумской области от российских захватчиков.
Об этом сообщает 93-й ОМБр Холодный Яр в Facebook.
Освобождение города стало заслугой 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Ей помогли бойцы территориальной обороны и местные партизаны.
"Холодноярцам и удалось выгнать с места "элиту" российских сухопутных войск - Кантемировскую танковую дивизию. Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец", – говорится в сообщении.
После ряда неудач войска рф сбежали из Тростянца. 93-й бригаде достались трофеи – российские вооружения, техника и боеприпасы.
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