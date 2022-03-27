Под Харьковом ВСУ выбили оккупантов из села Гусаровка [ Редактировать ]
Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из села Гусаровка, неподалеку от оккупированной Балаклеи в Харьковской области. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Spravdi со ссылкой на ВСУ и волонтер Роман Доник.
Гусаровка была оккупирована силами 2 БТГр оккупантов при поддержке подразделений российского спецназа.
Украинские бойцы уничтожили около 60 единиц вражеской техники, потери личного состава уточняются, но счет "за сотню".
Ранее украинские защитники сообщили, что освободили село Ольховка, в нескольких километрах от Харькова, уничтожили около 70 оккупантов и 27 взяли в плен. Также в Харьковской области украинская армия освободила несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани.
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