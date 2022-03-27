Глава "Фрайкора" Георгий Тарасенко погиб в бою под Харьковом [ Редактировать ]
В Харьковской области в боях с российскими оккупантами погиб лидер и командир добровольческого подразделения "Фрайкор" – Георгий Тарасенко. До полномасштабной войны он участвовал в боях на Донбассе, а теперь защищал Харьковскую область.
Об этом сообщил активист Вадим Поздняков в Facebook.
"В бою, обороняя родную Харьковщину, погиб лидер и командир Добровольческого подразделения "Фрайкор" – Георгий Тарасенко. Жора всегда пытался вписаться за все правильные украиноцентрические темы в Харькове", – написал он.
На странице "Праві з Харкова" уточнили, что Георгий проводил со сослуживцами контрнаступление на позиции врага, он шел первым в составе боевой группы.
Что известно о главе "Фрайкора"
В 2017 году Тарасенко создал и возглавил добровольческое подразделение и одноименную организацию. Под его командованием военные совершили 7 боевых ротаций на Донбасс и защищали Харьков с первого дня войны.
"Мы становились как организация и подразделение благодаря его руководству. Несмотря на эту тяжелую потерю, наше подразделение продолжает выполнять боевые задачи, наша организация продолжит дело Георгия", - написали на странице "Фрайкора".
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