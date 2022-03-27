"Українська тема" звучатиме і на церемонії - і навколо неї, переконують у кіноакадемії.

Український "Оскар". У Лос-Анджелесі зараз останні приготування до церемонії вручення найпрестижнішої кіно-нагороди світу. Але якщо щороку зіркові переможці премії на кілька днів ставали темою номер один для американських і світових ЗМІ ("Подробиці" теж завжди робили ексклюзивні репортажі), то зараз війна в Україні витіснила із заголовків і кіно, і культуру, і голлівудський гламур.

"Українська тема" звучатиме і на церемонії - і навколо неї, переконують у кіноакадемії. Як саме? І в якому контексті? Дмитро Анопченко розкаже про все детально.

На Голлівудському бульварі зараз найактивніша фаза підготовки до церемонії: трансляція почнеться о восьмій вечора неділі - за місцевим часом. Як готуються до нагородження, хто номінанти, хто може перемогти… Щоб розповісти про це, наша знімальна група щороку обов'язково летіла до Лос-Анджелеса, я робив десятки сюжетів і прямих включень. Але - не цього разу. Через війну в Україні вітчизняних журналістів тут зараз взагалі немає, і американських - набагато менше, ніж завжди. Ну як тут спокійно і розлого розповідати про "червоний килим»", коли в Україні – "килимові бомбардування"!

Це чудово розуміють і у Кіноакадемії. Зробити цю церемонію звичайним веселим шоу і говорити просто про кіно за таких умов неможливо і нереально.

Дон Хадсон, виконавчий директор Американської кіноакадемії:

Ми будемо говорити про війну в Україні, звісно ж, крізь призму дуже особистого погляду на події. Ну і під час церемонії, впевнена, актори про це теж не мовчатимуть. Оскільки це шоу, створене як розважальне, відбувається у жахливий час.

Були часи, коли кіноакадемія просила переможців у своїй промові уникати політики. Мовляв, церемонія - не місце для цього…

І коли у дві тисячі чотирнадцятому, у розпал Революції Гідності, Джаред Лето присвятив свого "Оскара" - Україні і українцям…

-Оскільки ви б'єтеся, аби реалізувати свої мрії, щоб зробити неможливе, ми цього вечора думаємо про вас…

Але згодом Америка пережила і шквал викриттів про сексуальні злочини у кінематографі, і акцій руху Black lives matter - після вбивства Джорджа Флойда, і президентські вибори, які розділили країну навпіл, на тих, хто за Трампа - і тих, хто проти…

Тому обмеження щодо політики більше немає. Навпаки, політична позиція - вітається.

Дон Хадсон, виконавчий директор Американської кіноакадемії:

Із кожним роком голос акторів стає дедалі вагомішим для нашого світу. Ще важливіше для нас - допомогти іншим зрозуміти події, бути чуйними… Ми знаємо, що світ змінюється, і "Оскар" теж не може залишатися таким, як раніше. Тому всі згодні - нам потрібно змінюватися, і цього року ми спробуємо це зробити.

Британська Daily mail навіть написала сьогодні (ми поки не маємо офіційного підтвердження цього), що під час церемонії може виступити і президент Зеленський. Мовляв, кіноакадемія пам'ятає, що він - колишній актор, але хоче почути президента країни, яку тут підтримують і за яку хвилюються.

На офіційні "оскарівські" події багато хто цими днями прикріплює до одягу щось символічне - в кольорах українського прапору.

Україну тут чудово розуміють ще і тому, що майже будь-який Голлівудський фільм - від історичних стрічок, до, здавалося б, "порожніх" блокбастерів, від філософського "Списку Шиндлера" до розважальних "Man in black", "Людей у чорному" - він насправді про свободу. І про боротьбу за це право бути вільними.

Брайан Маклафін, голлівудський кіно продюсер: