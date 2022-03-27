"Українська тема" звучатиме на церемонії вручення "Оскара" [ Редактировать ]
Український "Оскар". У Лос-Анджелесі зараз останні приготування до церемонії вручення найпрестижнішої кіно-нагороди світу. Але якщо щороку зіркові переможці премії на кілька днів ставали темою номер один для американських і світових ЗМІ ("Подробиці" теж завжди робили ексклюзивні репортажі), то зараз війна в Україні витіснила із заголовків і кіно, і культуру, і голлівудський гламур.
"Українська тема" звучатиме і на церемонії - і навколо неї, переконують у кіноакадемії. Як саме? І в якому контексті? Дмитро Анопченко розкаже про все детально.
На Голлівудському бульварі зараз найактивніша фаза підготовки до церемонії: трансляція почнеться о восьмій вечора неділі - за місцевим часом. Як готуються до нагородження, хто номінанти, хто може перемогти… Щоб розповісти про це, наша знімальна група щороку обов'язково летіла до Лос-Анджелеса, я робив десятки сюжетів і прямих включень. Але - не цього разу. Через війну в Україні вітчизняних журналістів тут зараз взагалі немає, і американських - набагато менше, ніж завжди. Ну як тут спокійно і розлого розповідати про "червоний килим»", коли в Україні – "килимові бомбардування"!
Це чудово розуміють і у Кіноакадемії. Зробити цю церемонію звичайним веселим шоу і говорити просто про кіно за таких умов неможливо і нереально.
Дон Хадсон, виконавчий директор Американської кіноакадемії:
Ми будемо говорити про війну в Україні, звісно ж, крізь призму дуже особистого погляду на події. Ну і під час церемонії, впевнена, актори про це теж не мовчатимуть. Оскільки це шоу, створене як розважальне, відбувається у жахливий час.
Були часи, коли кіноакадемія просила переможців у своїй промові уникати політики. Мовляв, церемонія - не місце для цього…
І коли у дві тисячі чотирнадцятому, у розпал Революції Гідності, Джаред Лето присвятив свого "Оскара" - Україні і українцям…
-Оскільки ви б'єтеся, аби реалізувати свої мрії, щоб зробити неможливе, ми цього вечора думаємо про вас…
Але згодом Америка пережила і шквал викриттів про сексуальні злочини у кінематографі, і акцій руху Black lives matter - після вбивства Джорджа Флойда, і президентські вибори, які розділили країну навпіл, на тих, хто за Трампа - і тих, хто проти…
Тому обмеження щодо політики більше немає. Навпаки, політична позиція - вітається.
Дон Хадсон, виконавчий директор Американської кіноакадемії:
Із кожним роком голос акторів стає дедалі вагомішим для нашого світу. Ще важливіше для нас - допомогти іншим зрозуміти події, бути чуйними… Ми знаємо, що світ змінюється, і "Оскар" теж не може залишатися таким, як раніше. Тому всі згодні - нам потрібно змінюватися, і цього року ми спробуємо це зробити.
Британська Daily mail навіть написала сьогодні (ми поки не маємо офіційного підтвердження цього), що під час церемонії може виступити і президент Зеленський. Мовляв, кіноакадемія пам'ятає, що він - колишній актор, але хоче почути президента країни, яку тут підтримують і за яку хвилюються.
На офіційні "оскарівські" події багато хто цими днями прикріплює до одягу щось символічне - в кольорах українського прапору.
Україну тут чудово розуміють ще і тому, що майже будь-який Голлівудський фільм - від історичних стрічок, до, здавалося б, "порожніх" блокбастерів, від філософського "Списку Шиндлера" до розважальних "Man in black", "Людей у чорному" - він насправді про свободу. І про боротьбу за це право бути вільними.
Брайан Маклафін, голлівудський кіно продюсер:
Я бажаю всім українцям усього найкращого. Я був в Україні колись - тиждень у Києві, тиждень у Харкові, і дуже полюбив людей і цю країну. Сподіваюся, доля буде прихильною до неї. Так болісно дивитися на те, що відбувається. У мене навіть є друзі серед українських військових, які розповідають, що вони переживають зараз. І я думаю, Ви праві. Будь-який персонаж у кіно, який б'ється за свободу, за перемогу того, у що він вірить, за незалежність… Це великі фільми. В яких є боротьба це за майбутнє країни чи цілої планети.
по теме
Вечір гламуру та урочистостей зазвичай присвячений виключно здобуткам у сфері кіно. Та цього року організатори та зірки світового масштабу вирішили скористатися нагодою та висловити підтримку Україні та її народу.
Наскільки це ймовірно та як на черговий шантаж реагують у Вашингтоні - дивіться в нашому сюжеті.
Так було під час Другої Карабаської війни та січневих протестів у Казахстані, коли до країни ввели сили ОДКБ.
У Словаччині розгорнули перший із трьох комплексів протиповітряної оборони Patriot.
Американский актер и режиссер Шон Пенн призвал бойкотировать вручение кинопремии "Оскар", если на церемонии не дадут выступить президенту Украины Владимиру Зеленском