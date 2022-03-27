Премьер Чехии Петр Фиала заявил о заморозке активов россиян на "сотни миллионов крон" [ Редактировать ]
В Чехии заморожены активы попавших под санкции россиян на "сотни миллионов крон". Об этом в эфире чешского телеканала СT24 заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Мы играем одну из ведущих ролей в Европе в деле введения санкций. Сотни миллионов крон уже заморожены, и мы продолжим это делать.
Глава правительства пояснил, что это "не изолированные активы", а часть чужого имущества. По его словам, "нанося удар по компании", государство должно обеспечить работой сотрудников. Фиала отметил, что для дальнейшего исполнения санкций, в стране, вероятно, придется внести законодательные изменения.
По словам Фиалы, Чехия предпринимает последовательные шаги против "российских олигархов".
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