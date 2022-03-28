Войска рф пытаются сделать коридор вокруг Киева - Минобороны [ Редактировать ]
Российско-оккупационные войска не оставляют попыток захватить Киев.
Враг пытается сделать коридор для себя вокруг столицы и блокировать транспортные пути.
Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр.
"Враг пытается сделать коридор для себя вокруг Киева и блокировать транспортные пути. Для отражения атак привлечены сухопутные, десантные войска, тероборона, врагу очень сложно - но надо говорить честно: враг пытается захватить Киев, потому захватить Киев - это, по сути, захвачена Украина, и это их цель", - рассказала Маляр.
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