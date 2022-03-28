Німеччина заборонила демонстрацію рашистського символу "Z" [ Редактировать ]
У Німеччині демонстрація символу "Z" як символу підтримки російських окупантів в Україні вважатиметься порушенням закону. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника МВС ФРН.
Агресивна війна Росії проти України є злочином, і той, хто публічно схвалює цю агресивну війну, також може бути притягнутий до відповідальності. Літера Z, звичайно, не заборонена, але її використання в окремих випадках може бути схваленням агресивної війни Росії.
Раніше кілька земель у складі Німеччини, зокрема Нижня Саксонія та Баварія, попередили про кримінальне покарання тим, хто використовуватиме "Z" як символ підтримки рашистів.
Швейцарська страхова компанія Zurich Insurance оголосила, що припинила використовувати у соцмережах свій логотип у вигляді білої літери "Z" на синьому тлі, аби не асоціюватись із російським вторгненням до України.
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