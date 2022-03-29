Американські сенатори пропонують передати Україні вилучені російські активи [ Редактировать ]
Двоє американських сенаторів підготували законопроект про перерозподіл коштів, одержаних від конфіскації російських активів. Гроші пропонують спрямувати до фонду допомоги українським біженцям та на відновлення України. Про це повідомляє портал Axios.
З відповідною ініціативою виступили сенатори Майкл Беннет (Демократична партія) і Роб Портман (Республіканська партія). Підготовлений ними документ отримав назву "закон про допомогу Україні". Він передбачає передати фонд з російськими коштами в управління Держдепу та Агентству США з міжнародного розвитку.
За словами Портмана, Україна зараз "переживає найгіршу кризу з біженцями з часів Другої світової війни".
Один із способів допомогти - перейти від заморожування активів російських олігархів та заможних громадян до конфіскації їхніх активів та надання цих коштів народу України.
"Наш законопроект змусить Путіна та російських олігархів розплачуватись, гарантуючи, що кошти від їхніх конфіскованих активів підуть безпосередньо українському народу, щоб підтримати його впродовж довгих років, які займуть переселення, реконструкція та відновлення", - додав Беннет.
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Зокрема, постійно з'являються на платформах знаменитого вокзалу "Гранд централ стейшн". І все, щоб Америка - захопившись своїми проблемами, - не забувала про російську агресію.
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