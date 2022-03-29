У Маріуполі під час війни загинув лікар Анатолій Казанцев [ Редактировать ]
Справжній лікар, Анатолій Борисович Казанцев, у Маріуполі керував дитячим інфекційним відділенням. Коли почалася війна, не покинув свого робочого місця та пацієнтів. На роботі й загинув.
Його поховали колеги на подвір’ї лікарні.
З початку війни в Україні вбито вже 6 медиків, зруйновано понад 13 лікарень. Російські нападники чинять це свідомо, як і вбивства мирних людей. Але поки вони сіють смерть, такі лікарі, як Анатолій Борисович, продовжують відстоювати життя. Ось лише декілька прикладів.
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