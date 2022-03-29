Депутат Європейського парламенту, екс-міністр оборони Естонії Свен Міксер підтримав ініціативу віце-прем'єр-міністра України Ірини Верещук щодо демілітаризації Чорнобильської зони та запровадження туди миротворчого контингенту ООН для забезпечення безпеки. За його словами, Росія не повинна мати права вето на рішення Ради Безпеки ООН щодо введення миротворчої місії до Чорнобильської зони, оскільки є стороною конфлікту.

Таку заяву євродепутат зробив у коментарі Українським Новинам.

"Сьогодні важливо, щоб ані діючі, ані зупинені атомні станції на кшталт Чорнобиля не стали джерелами нової ядерної катастрофи, яка може охопити не лише Україну, а й усю Європу. Ми повинні забезпечити та гарантувати безпеку в Чорнобилі, я підтримую ініціативу віце-прем'єр-міністра України Ірини Верещук (про демілітаризацію Чорнобиля та запровадження миротворців ООН – ред.) та інші українські ініціативи щодо нейтралізації небезпеки у Чорнобилі. Я не довіряю росіянам, що вони не зроблять нічого поганого там, міжнародна спільнота має мати можливість моніторити ситуацію там", - заявив політик.

"Я впевнений, що запровадження миротворців ООН у Чорнобильську зону – це добрий інструмент. Є сумніви, що окупанти підуть на це, гадаю, це буде непросто, але я дуже підтримую цю ініціативу (…). Це неправильно, що Росія має право вето у конфліктах, у яких вона бере безпосередню участь, ми вже бачили деструктивне застосування цього інструменту раніше і думаю побачимо у майбутньому ще. Я вважаю, що Росія не повинна мати право вето щодо будь-якого з конфліктів у яких бере участь, зокрема щодо введення миротворців ООН до Чорнобиля", - підсумував Свен Міксер.

Раніше віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук заявила, що російські окупанти продовжують мілітаризувати зону відчуження у Чорнобилі. За її словами, є великий ризик пошкодження ізоляційних споруд та подальшого потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу, внаслідок чого відбудеться зараження не лише України та країн Європи.

Ірина Верещук вимагає від Ради безпеки ООН негайно вжити заходів щодо демілітаризації зони відчуження ЧАЕС та запровадження туди спеціальної місії ООН для усунення ризику повторення ядерної катастрофи.