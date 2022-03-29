На думку прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, перемир'я росії та України недостатньо, щоб знімати санкції з окупанта. Вважає, що необхідно посилити тиск на президента рф путіна.

"Прем'єр-міністр сказав, що саме припинення вогню не стане причиною для зняття санкцій Великої Британії з росії", - заявив прессекретар Джонсона.

Натомість Джонсон вважає, що світ повинен продовжити запроваджувати економічні санкції проти росії й надавати військову допомогу Україні, аби окупант повністю змінив свій курс.