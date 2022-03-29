Перемир’я недостатньо, щоб знімати санкції з Росії - Джонсон [ Редагувати ]
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На думку прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, перемир'я росії та України недостатньо, щоб знімати санкції з окупанта. Вважає, що необхідно посилити тиск на президента рф путіна.
"Прем'єр-міністр сказав, що саме припинення вогню не стане причиною для зняття санкцій Великої Британії з росії", - заявив прессекретар Джонсона.
Натомість Джонсон вважає, що світ повинен продовжити запроваджувати економічні санкції проти росії й надавати військову допомогу Україні, аби окупант повністю змінив свій курс.
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