В воскресенье, 20 марта, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что днем говорил с Владимиром Зеленским. Как отметил политик, разговор был о продвижении интересов Украины на встречах НАТО и G7 на этой неделе.

По словам Джонсона, Великобритания продолжит наращивать военную, экономическую и дипломатическую поддержку, чтобы положить конец войне.

Ранее Джонсон заявил, что путин панически боится революции в москве.