Джонсон созвонился с Зеленским: о чем договорились политики [ Редактировать ]
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В воскресенье, 20 марта, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что днем говорил с Владимиром Зеленским. Как отметил политик, разговор был о продвижении интересов Украины на встречах НАТО и G7 на этой неделе.
По словам Джонсона, Великобритания продолжит наращивать военную, экономическую и дипломатическую поддержку, чтобы положить конец войне.
Ранее Джонсон заявил, что путин панически боится революции в москве.
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