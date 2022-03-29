Під Чугуєвим виявили трупи військових росії [ Редагувати ]
У Харківській області під Чугуєвим виявили трупи військових росії із відсутністю слідів поранень чи насильницької смерті.
"Виходить, рашисти тупо кинули своїх у полі, залишаючи вмирати від холоду та голоду. Перша безпринципна та безжальна армія у світі показала себе", - пишуть в Telegram "Оперативно ЗСУ".
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