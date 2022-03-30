В Миколаєві кількість загиблих в результаті попадання ракети у будівлю облдержадміністрації зросла до 12, поранених – 34. Про це глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім повідомив в Telegram.

Він зазначив, що рятувальна операція триває.

На зараз: 34 - поранених, 12-загиблих. За попередніми даними, було набагато менше людей в будівлі.

За даними ДСНС України, в результаті обстрілу і попадання ракети в дев'ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверх без подальшого горіння.

Повідомлялося, що більшості працівників ОДА дивом вдалося врятуватися, це від 50 до 100 осіб.