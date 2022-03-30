"Танками просто закатували в асфальт": мер Ірпеня розповів про загиблих [ Редагувати ]
В Ірпені Київської області за попередніми даними загинули до 300 цивільних осіб і до 50 військових. Про це розповів мер Ірпеня Олександр Макрушин під час брифінгу в українському Медіацентрі.
Люди, які їм не подобалися - їх просто розстрілювали. Я розкажу, може комусь не сподобається, але це правда. Танками вони наших українців, які були вбиті, роздавлювали, просто закатували в асфальт. На це було страшно дивитися... На жаль, 16 хлопців з нашої тероборони загинули, 29 в лікарні. Якщо з ЗСУ, то до 50 людей загинули і приблизно 100 поранених.
Мер Ірпеня розповів, що наразі немає точних даних про кількість загиблих цивільних. Коли були потужні бої, людей ховали просто у дворах і в парках. За даними Маркушина, йдеться до 300 людей.
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