Норвегія передала Україні 2 тисячі протитанкових гранатометів [ Редагувати ]
Норвегія відправила до України 2 тис. протитанкових гранатометів M72. Про це йдеться в повідомленні норвезького уряду.
Раніше Норвегія безкоштовно передала ЗСУ захисні засоби та близько 2 тис. одиниць протитанкової зброї.
Сьогодні президент України Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку в парламенті Норвегії. Він попросив надати Україні пересувні зенітно-ракетні комплекси NASAMS та протикорабельні ракети "Гарпун".
Я хочу назвати чітко, що нам потрібно. Зокрема, протикорабельна зброя - ракети HARPООN, а також протиповітряні системи NASAMS. Окрім цього, ми потребуємо засобів ураження бронетехніки, артилерійських систем.
Крім того, український президент повідомив, що Київ розпочав переговори про постачання в Україну близько 5 млрд. кубометрів газу з Норвегії на наступний опалювальний сезон.
M72 LAW - американська реактивна протитанкова граната. Вага - 2,3 кг, прицільна дальність - 200 метрів, максимальна дальність - 1 тис. метрів.
по темі
Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из села Гусаровка, неподалеку от оккупированной Балаклеи в Харьковской области
Верховна Рада Украины Совет проголосовала за введение уголовной ответственности за фото- и видеосъемку перемещений ВСУ
Украинские военные получили 51 тысячу бронежилетов 4-го класса защиты по стандартам НАТО. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников
На Киевском направлении артиллеристы ВСУ разнесли командный пункт и пункту обеспечения 35-й Армии Восточного военного округа ВС РФ. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный
Украинские военнослужащие захватили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", стоимость которого составляет $14 миллионов