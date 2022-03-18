Норвегия присоединилась к санкциям, которые Евросоюз ввел против России из-за вторжения в Украину. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Сегодня правительство включило в законодательство Норвегии самый масштабный пакет санкций, когда-либо принятых в стране... Это первый пакет санкций, который соответствует ограничительным мерам, принятым ЕС до 9 марта 2022 года включительно. Исключением являются санкции ЕС против Russia Today и Sputnik, они не были включены в этот первый пакет.

Санкции Норвегии затронут финансовый, энергетический, транспортный, технологический и оборонный секторы экономики России.

До 9 марта ЕС ввел экономические санкции против российских банков и госкорпораций, под ограничения также подпали суверенный долг России и активы Центробанка. Кроме этого, под персональные санкции попали российские бизнесмены, сотрудники государственных медиа, депутаты и другие представители власти.

15 марта ЕС расширил пакет санкций. В частности, был введен запрет на поставку в Россию ряда товаров: под запрет попали стальная продукция, предметы роскоши, автомобили премиум-класса и ювелирные изделия. Кроме того, новые санкции предусматривают запрет на новые инвестиции в сфере энергетики. Исключения сделаны для мирного атома и транспортировки энергии.