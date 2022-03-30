ЗСУ знищили все командування 331-го гвардійського повітрянодесантного полку РФ [ Редагувати ]
Захисники України знищили все командування 331-го гвардійського повітрянодесантного полку РФ. Про це повідомив колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.
Командир полку, полковник Сухарєв, убитий. Начальник штабу підполковник із офіцерами штабу та командирами рот та батальйонів також загинули. 331-й полк відповідальний за Іловайську бійню у 2014 році, коли російські частини вдарили в спину українським військам.
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