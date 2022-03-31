Обстріл Миколаївської ОДА: кількість жертв зросла [ Редагувати ]
Зросла кількість жертв нещодавнього ракетного обстрілу будівлі Миколаївської ОДА (нині - військової адміністрації).
Як повідомляє прес-служба ДСНС, усю ніч тривали роботи з розбору завалів та пошуку людей.
Станом на 07:00 31 березня загинуло 16 людей (рятувальниками деблоковано з-під завалів 15 тіл загиблих, 1 людина померла у реанімації). Наразі працює 47 рятувальників та 9 одиниць техніки.
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