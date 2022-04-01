Окупанти відступають з Чернігівщини - голова ОДА [ Редагувати ]
Російські окупанти поступово відходять з Чернігівської області, але її ще не звільнено повністю. Про це повідомив голова Чернігівської облдержадміністрації В'ячеслав Чаус.
Ворог, завдяки нашим Збройним силам, відходить з Чернігівщини, але для чого він це насправді робить, одному йому відому. Та я сподіваюся, що він іде звідси назавжди. Навіть якщо йде, для перегрупування та щоб повернутися, то ми його будемо чекати з подвійним "радушием".
Губернатор попередив, що зберігається загроза ракетних та авіаударів.
Я хочу звернутися до всіх мешканців Чернігівської області, можливі авіаційні і ракетні удари по області. Цього ніхто не відміняв. Ворог може діяти будь-яким чином і таким теж. Тобто вони долітають на сьогодні до нас і дострілюють. Тому у мене велике прохання: за наявності сигналу тривоги знаходитися в об’єктах укриття. Нам ще рано розслаблятися.
Нагадаємо, що в Київській області також йде відведення російських військ.
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