Під Черніговом окупанти знищили дві колони волонтерів [ Редагувати ]
Російські окупанти під Черніговом розбили щонайменше дві колони волонтерів, є загиблі та поранені. Про це повідомив волонтер Антон Сененко.
Сьогодні прийшли новини про те, що росіяни розбили як мінімум дві колони волонтерів, що везли гуманітарну допомогу на Чернігів і намагалися евакуювати людей.
Кілька волонтерів загинуло. Кілька - поранено. Машини спалено вщент... Один загиблий - Олексій Антонов.
Згодом журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що в передмісті Чернігова загинула студентка другого курсу НПУ ім. М. Драгоманова Анастасія Тагірова. Окупанти відкрили вогонь по її авто.
Нагадаємо, що народна депутатка від "Голосу" Ольга Стефанишина повідомила, що 30 березня загинув її чоловік, коли намагався доправити гуманітарну допомогу до Чернігова.
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