Від хвороби радіаційного опромінення загинув перший окупант [ Редагувати ]
Згідно з опублікованими військово-медичною службою рф даними, зафіксовано першу смерть військово-службовця росії у Чорнобилі від опромінення.
Ще 26 людей госпіталізовано та 73 у важкому стані відправлено до госпіталів для вимушеного відновлення.
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