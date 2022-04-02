Окупанти викрали мера Таврійська Миколу Різака [ Редагувати ]
Міського голову Таврійська Херсонської області Миколу Різака викрали російські військові.
Про це повідомляє Таврійська міська територіальна громада
"З вечора 1 квітня відсутня інформація про місце перебування міського голови Таврійська Миколи Різака. Він був затриманий російськими військовими. Мета ізоляції та вимоги представників окупаційних військ до очільника міста достовірно поки не встановлені", - йдеться в повідомленні.
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